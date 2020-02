Varazze, tettoia in fiamme: distrutta una baracca in località Strada Bianca

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze questa mattina, sempre nel comune di levante della provincia, in località Strada Bianca, dove una baracca è andata distrutta.

Le fiamme, per cause non ben precisate, sono divampate dalla tettoia mandando in frantumi l'intera struttura, utilizzata come ricovero attrezzi.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i pompieri i quali, con qualche difficoltà a causa della zona impervia, hanno provveduto a domare l'incendio in pochi minuti ed evitare che divampasse nella zona circostante.

Sul posto non si sono verificati intossicati o feriti.