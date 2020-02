Stop emendamenti lavoratori Funivie, Pasa (Cgil): "Infrastruttura strategica per il territorio"

Dichiara Andrea Pasa, segretario generale provinciale Cgil Savona: "Apprendiamo da mezzo stampa dello stop degli emendamenti a favore dei lavoratori di funivie e dell'infrastruttura strategica per il territorio savonese. Uno stop deciso da parte di tre forze politiche, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia che oltre a rappresentare parte della regione Liguria rappresentano fortemente i due comuni di Cairo Montenotte e Savona dove insiste l'infrastruttura e dove vivono i lavoratori di Funivie.

Verificheremo nelle prossime ore; se questo dovesse essere vero queste forze politiche si prenderanno la responsabilità di aver affossato un'infrastruttura fondamentale per il territorio e soprattutto la responsabilità di non dare un futuro a centinaia di famiglie che in questo territorio vivono. Venerdì in concomitanza della visita del ministro alle infrastrutture per l'inaugurazione del nuovo viadotto chiederemo un intervento immediato.

A questo punto dicano chiaramente le amministrazioni di Cairo e Savona cosa intendono fare nella vertenza Funivie, visto che gli stessi hanno sempre sostenuto il contrario di ciò che oggi i propri "rappresentanti nazionali" hanno deciso".