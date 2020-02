Albenga, il 29 febbraio "caccia alla maschera" nel quartiere Sant'Eulalia

Attenzione, attenzione, evento di Carnevale in arrivo! Il gruppo “Amici Sant’Eulalia” in collaborazione con i commercianti aderenti all’iniziativa e il “Quartiere Sant’Eulalia” è lieto di presentarvi il "Carnevale in maschera".

"Il 29 febbraio avvisate i genitori e tenetevi liberi bambini, ci troviamo tutti in Piazza Trincheri nel centro storico di Albenga alle 15:30 per prepararci a una grande Caccia al Tesoro - spiegano gli organizzatori - Vogliamo vedervi più energici e curiosi che mai, ma soprattutto.. mascherati e con tanta voglia di partecipare e passare un gioioso pomeriggio all’insegna del gioco di squadra e del divertimento".

"Fate passaparola a tutti gli amici che conoscete, mi raccomando, il divertimento è assicurato. Le iscrizioni sono già aperte, affrettatevi, chiuderanno il 25 febbraio, offerta libera - concludono - Ci saranno musica, caramelle e tante altre sorprese, cosa aspettate? Il gruppo “Amici Sant’Eulalia” Moira Massari, Martina Granelli, Francesca Pizzo, Alessia Ravotti, Anita Plando e Daniela Catino , vi aspettano numerosissimi".