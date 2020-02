Il Pd: "Appartamenti al posto dei negozi sfitti? Legge regionale consente questa mossa per noi scellerata"

“Abbiamo appena avuto la conferma che su tutto il territorio Ligure si potranno trasformare i negozi sfitti in appartamenti”. Il Consigliere Regionale PD, Luca Garibaldi, spiega: ”La Giunta nei fatti conferma, con la risposta dell'Assessore Scajola in Consiglio Regionale alla mia interrogazione, l'ipotesi che i negozi inutilizzati da cinque anni e siti a piano terra possano diventare residenze, prime o seconde case, o appartamentini, per l'applicazione della nuova legge regionale 30/2019 sui seminterrati. L'assessore conferma che questo possa avvenire anche nei centri storici, anche se lo ritiene "improbabile".



“Improbabile non è un termine che può essere utilizzato per tranquillizzare i cittadini per una manovra politica del genere”, continua Garibaldi. “Questa ipotesi non è improbabile ma è possibile e i Comuni non possono fare nulla per impedirne l'applicazione. Nella nostra regione non c'è bisogno di nuove case e appartamenti, magari trasformando degli esercizi commerciali nei quartieri.