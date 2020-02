Ponte Morandi, presidente Toti: "Cantiere del buon senso e della buona volontà"

“Questo è un cantiere del buon senso e della buona volontà – ha detto il presidente regionale Giovanni Toti –che tutti hanno dimostrato: dalle imprese agli uomini e le donne impegnati in questo progetto, ormai da un anno, giorno e notte 24 ore su 24; dalla città e dal quartiere che hanno saputo reagire con grande collaborazione nonostante gli innegabili disagi e le difficoltà, fino alle istituzioni che hanno saputo dialogare, trovare accordi, aggirare ostacoli burocratici e trovare la strada per arrivare a questo straordinario risultato”.



“In questo cantiere – ha continuato Toti – tante persone di buon senso si sono trovate con un obiettivo chiaro ed importante che non è solo quello di dare un nuovo ponte a Genova, molto sentito è stato anche l’obiettivo di restituire un futuro ed una speranza al Paese e dimostrando che in Italia le cose si possono fare: quello che stiamo facendo qui non è un miracolo, non vedo santi e cherubini ma tante donne e uomini che si stanno spendendo facendo il proprio dovere fino in fondo così come lo hanno fatto tutti i genovesi e i liguri”.