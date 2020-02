"Non aver paura della tua paura". Da mercoledì 19 febbraio quattro incontri alla Ubik di Savona per parlare di dipendenze

"Devo imparare, è questa la cosa più difficile, a non aver paura della mia paura”, diceva Alda Merini.

Da questo concetto prende ispirazione l'incontro che si terrà domani, mercoledì 19 febbraio, alle 18 presso la libreria Ubik di Savona dal titolo "Non aver paura della tua paura". L'appuntamento si inserisce in un ciclo di quattro serate a cadenza mensile sul tema “Addictions! Psicoanalisi delle dipendenze”. Interverranno Silvano Posillipo e Norma Stalla, psicoanalisti e membri Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.

La paura per l’uomo è una reazione 'normale”' di fronte al pericolo. La si accosta a quella animale, di tipo difensivo. Differentemente da tutti gli altri esseri viventi, l’umano è un essere parlante e il sentimento di paura lo inventa, lo sostiene, ne prova persino soddisfazione, lo controlla, lo desidera.

Ancora più radicale è il fatto che c’è chi la crea per altri: per educare, per comandare, per orientare, più raramente per far divertire, spesso per tormentare. Per alcuni la paura è al centro della vita, per molti altri il motivo di scelte, posizioni soggettive, di non-decisioni. E’ la forma di dipendenza più sottile e pericolosa perché è quasi sempre a monte di ogni sintomo psichico. Smettere di aver paura è possibile a condizione però di saperne le cause e la logica.