Festeggiamenti Costa Smeralda, Enpa Savona: "Basta spettacoli pirotecnici, utilizziamo fontane luminose e droni"

"Costa Smeralda annuncia per i prossimi giorni i festeggiamenti per l’inaugurazione della nave, rimandati per il maltempo il 20 dicembre scorso; e la Protezione Animali - spiega in una nota - rilancia la proposta di sostituire il preannunciato spettacolo pirotecnico, utilizzando i moderni sistemi già disponibili senza rumori ed esplosioni, quali fontane luminose e droni adornati da led multicolori che, manovrati da terra con appositi software, compiono elaborate evoluzioni e formano figure colorate".

"Enpa - conclude - si augura che Costa Crociere e Autorità di Sistema Portuale accolgano la proposta (per ora è solo un po' più costosa dei fuochi tradizionali), altrimenti si renderanno inevitabili i gravi inconvenienti a persone anziane e sofferenti, nonché ad animali domestici e selvatici che vivono in città; e ricorda che la fabbricazione dei fuochi con esplosivi comporta grandi rischi lavorativi, come recentemente accaduto con la distruzione di una storica fabbrica del sud, con tre morti sul lavoro che vanno ad aggiungersi alle decine degli anni scorsi ed alle centinaia di infortuni gravi del settor