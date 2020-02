L'Associazione Accademia Kronos: "Facciamo chiarezza in merito alle normative sulla processionaria del pino"

Alberto Briatore, consigliere nazionale di Accademia Kronos e Referente territoriale ponente ligure, e Rosaria Biagioni, Presidente sezione territoriale ''Silvestro'' di Savona dell'Accademia Kronos, inviano una lettera a tutti i sindaci della Provincia di Savona (e per conoscenza alla nostra Redazione), offrendo alcuni chiarimenti su una specie animale che nelle cronache di questi giorni è tornata alla ribalta: "La Thaumetopea Pytocampa, più conosciuta come "Processionaria del Pino", è un lepidottero le cui larve, a partire dai mesi tardo invernali-primaverili, escono dai nidi sui rami degli alberi, scendono lungo i tronchi e si spostano in lunghe file sul terreno. L'insetto attacca quasi esclusivamente il genere Pinus, provocando estesi disseccamenti della chioma delle piante attaccate.

Tuttavia, questo insetto non è dannoso solo per gli alberi, le larve sono dotate di peli urticanti e durante le loro migrazioni sul terreno possono venire in contatto con persone, bambini e animali, provocando fastidiosi e pericolosi eritemi cutanei a chi ne viene in contatto (anche la parziale o totale perdita nella lingua ai cani).

Il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 disciplina la lotta obbligatoria al fitofago nocivo, attribuendo competenze di intervento al Servizio fitosanitario nei casi in cui la presenza dell'insetto dovesse minacciare la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

La normativa disgiunge quindi l'aspetto fitosanitario da quello, invece, legato alla prevenzione dei rischi sanitari per la salute delle persone e degli animali, in particolar modo i cani. In questi casi le competenze sono attribuite alle autorità sanitarie locali competenti per il territorio, ovvero i Sindaci dei Comuni.

In caso di infestazioni di alberature cittadine in parchi e giardini pubblici e privati è compito delle amministrazioni comunali garantire interventi di profilassi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Pertanto le Sezioni territoriali di Accademia Kronos del Ponente ligure e di Savona città Sezione Silvestro invitano i Sigg. Sindaci della provincia di Savona ad adoperarsi affinchè la legge sia rispettata, mediante l'emanazione di ordinanze mirate all'eliminazione dei nidi da parte dei privati e di provvedere per quelli presenti sul territorio pubblico".