Albenga, ad Antonio Albanese la prestigiosa "Fionda di legno 2020" (FOTO e VIDEO)

Come avevamo già annunciato su Savonanews, i Fieui di Caruggi, con lo spirito ironico e goliardico che li contraddistingue, avevano lanciato su Facebook un simpatico "gioco social" per indovinare tutti insieme a chi andrà la prestigiosa "Fionda di legno 2020" (leggi tutti i dettagli QUI).

Ma finalmente, alle 11 e 11 minuti di oggi, il mistero è stato svelato: si tratta di Antonio Albanese, attore, regista, comico, cabarettista, scrittore e imitatore italiano. La consegna avverrà sabato 14 marzo alle ore 17 ad Albenga in un teatro Ambra da tempo sold out.

Albanese va quindi a impreziosire un nutrito Albo d'Oro che, in 13 anni, ha visto premiati: Antonio Ricci (2007), il trio Balbontin-Ceccon-Casalino (2008), Fabrizio De Andrè (2009 alla memoria), Paolo Villaggio (2010), Milena Gabanelli (2011), Roberto Vecchioni (2012), Don Andrea Gallo (2012), Carlo "Carlìn" Petrini di Slow Food (2013), Don Mazzi (2014), Fiorella Mannoia (2015), Javier Zanetti (2016), la band dei Nomadi (2017, Fionda del Decennale), l'imprenditore Brunello Cucinelli (2017, Fionda del Decennale), Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno (2018), Enrico Brignano (2018, Speciale Fionda d'Autunno) e Don Ciotti lo scorso anno, nel 2019.

Come si può leggere nell'Albo d'Oro, il primo premiato fu l'autore televisivo Antonio Ricci, che negli anni a seguire è rimasto sempre presente come un vero e proprio "Nume Tutelare" della manifestazione. E infatti i Fieui di Caruggi descrivono l'intero evento così: "Il premio Fionda di legno vuole ricordare l’infanzia e l’adolescenza trascorse da Antonio Ricci e dai suoi amici nei vicoli del centro storico albenganese, territorio di giochi e scorribande senza fine. Non ha alcun valore venale, ma un profondo significato simbolico e morale. Viene assegnato, annualmente, a chi ha saputo tirare buone fiondate contro il malcostume e le brutture della nostra epoca, contro i soprusi e le violenze, impegnandosi a favore dei più deboli e dando voce a chi spesso non può farsi sentire. Ha ricevuto la medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica come iniziativa particolarmente meritevole in ambito culturale, sociale e artistico".

Il sindaco Riccardo Tomatis ha esordito dicendo che il nome è stato una grande e bella sorpresa anche per lui, sottolineando la grande capacità sinergica costruita dai Fieui verso il comune e verso tutta una solida rete di associazioni sul territorio: "Albenga è turistica, i visitatori sono estasiati dalla bellezza del nostro centro storico ed è anche grazie agli eventi dei Fieui, che coinvolgono sempre grandi nomi, che Albenga diventa celebre in Italia e spesso persino nel mondo. Grazie per tutto quello che fate".

Gino Rapa (Fieui) ha sottolineato l'impegno dell'Associazione Albenga Runners nell'organizzare un evento sportivo e benefico come "CorriAMO la fionda", che chiuderà, il 22 marzo con partenza alle 16, il ciclo di eventi legati alla Fionda di Legno.

Fabrizio Fattori (Albenga Runners) ha aggiunto che lo scopo è totalmente benefico e che "CorriAMO la fionda" è una bella occasione per stare insieme e trascorrere una allegra giornata in compagnia e in amicizia. Maurizio Gerini, motociclista ligure, primo tra gli italiani alla ultima Parigi Dakar, sarà lo starter di questa edizione di CorriAMO la fionda, evento che compie i suoi primi cinque anni. I premi "simbolici" sono stati realizzati dal villanovese Andrea Zanini, su idea del papà Carlo, famiglia dalla nobile tradizione artigiana del legno.

Il vicesindaco e assessore alla cultura Alberto Passino ha sottolineato che ogni evento dei Fieui vede i biglietti esauriti in poche ore ed esprime la sua gratitudine per quanto l'associazione fa per il bene cittadino.

"La fionda di legno è nata come una goliardata tra amici ed è esplosa in un evento mediatico che noi stessi non ci saremmo mai aspettati" ha concluso Rapa.

Presenterà l'evento Mario Mesiano, conduttore storico dal 2008.

Andrea Zanini, artista del legno riconosciuto a livello mondiale, ha poi svelato la sua Fionda 2020: l'artigiano del legno di Villanova è unfatti l'autore della scultura, che cambia ogni anno nella forma.

Gli ospiti musicali del premio Fionda di Legno saranno the Blue Dolls, trio vocale swing che ha interpretato il trio Lescano nella fiction Rai "Le ragazze dello swing".

Svelato anche il perché dell'invito in conferenza alle 11 e 11: perché in un anno doppio (2020) un Antonio (Ricci) premia un altro Antonio (Albanese), artista con iniziale doppia (A.A.)

L'11 marzo una rappresentanza dei Fieui di Caruggi sarà a Striscia la notizia per l'annuncio televisivo ufficiale.