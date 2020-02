Concerto neofascista ad Albissola, i proprietari della birreria prendono le distanze: "Estranei al contenuto della serata"

Concerto neofascista con riferimento al nazismo. I proprietari della birreria di Albissola Marina precisano e prendono le distanze da quanto accaduto. E lo fanno con un post su Facebook: "In seguito agli articoli usciti su alcuni giornali e agli atti diffamatori gratuiti nei nostri confronti ci tenevamo a chiarire che il nostro pub affitta la sala anche per eventi o feste di cui non sempre si conoscono gli ospiti, da dove vengano o cosa facciano nella vita. Con tutta trasparenza vogliamo rassicurare dichiarando la nostra estraneità al contenuto della serata in questione".

"Noi siamo imprenditori, vendiamo hamburger e spilliamo birra ed è quello che facciamo da un anno e mezzo a questa parte quindi riteniamo che attaccarci e diffamarci con recensioni non veritiere infanghi solo l’immagine del locale e lo troviamo alquanto squallido - concludono - Le persone che ci conoscono sanno benissimo chi siamo e cosa facciamo".