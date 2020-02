Meteo, cielo sereno con venti deboli settentrionali e mare mosso. Temperature minime in diminuzione

Diramato come di consueto questa mattina da Arpal il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Per oggi, mercoledì 19 febbraio, si prevedono venti settentrionali fino a forti 40-50 km/h sui rilievi, in successivo rinforzo da Nord, Nord-Est in serata con raffiche di burrasca 70-80 km/h sui rilievi di BCE, forti e irregolari 50-60 km/h o localmente superiori lungo le aree costiere; possibile disagio per freddo nelle aree interne più esposte alla ventilazione.

Domani, giovedì 20 febbraio, venti ancora forti sui rilievi 50-60 km/h nelle prime ore della notte, in rapido calo; fino al primo mattino locali condizioni di disagio fisiologico per freddo nelle aree interne.

Infine, venerdì 21 febbraio, non ci sono fenomeni meteo da segnalare.

Intanto questa mattina un po’ di nubi hanno interessato la zona centrale e l’estremo Levante della regione; altrove cielo sereno con venti deboli settentrionali e mare mosso. Le temperature minime hanno fatto registrare una diminuzione. Il valore più basso a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -3.7 mentre, nelle altre province, sono da segnalare -1.9 a Sassello, -1.8 a Colle di Nava (Imperia), -0.1 a Cembrano (Maissana, La Spezia).

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 9.1, Savona Istituto Nautico 7.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.3 e La Spezia 6.2. Alle ore 10.15 la temperatura più alta si registra ad Albenga Isolabella con 15.0 gradi.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.