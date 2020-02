Prosegue l'attività di monitoraggio e controllo della rete ligure da parte di Autostrade per l'Italia

Secondo aggiornamento del bollettino settimanale sui cantieri notturni dal 14 al 21 febbraio 2020:

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Serravalle Scrivia.



A10 Genova-Savona

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 2+000 al km 3+500, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto Arenzano-Genova Pra', verso Genova, per due ore notturne (21:00-23:00), per consentire il transito di alcuni trasporti eccezionali. Di conseguenza, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e proviene da Gravellona/Alessandria, sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, chi proviene da Ventimiglia/Savona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla stessa A10, alla stazione autostradale di Genova Pra'. Chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Gravellona/Alessandria ed è diretto verso Genova, sarà obbligatoriamente deviato sulla A10, verso Savona, dove potrà uscire alla stazione di Arenzano. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l'uscita alla stazione di Masone, sulla A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 a Genova Pra'; questo itinerario è consigliato solo ai veicoli leggeri;

-chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura della stazione di Genova est, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12, o, sulla A7 Serravalle-Genova, alla barriera di Genova ovest;

-chiusura del tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Lavagna.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ovada.





GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.



A10 Genova-Savona

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 3+000 al km 5+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Rapallo.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Ovada.





VENERDI’ 21 FEBBRAIO



A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.



A10 Genova-Savona

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 6+000 al km 7+000, una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione delle barriere fonoassorbenti.