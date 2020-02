Vado, verranno sostituite le torri faro dello stadio Chittolina: prima verranno effettuati sondaggi archeologici

La Sovrintendenza ha richiesto al comune di Vado la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, come disciplinato dalla legge prescrivendo l’esecuzione di sei saggi archeologici nelle aree in cui verranno installate le torri faro all'interno dello stadio Chittolina.

Da tempo è in programma la realizzazione dell’intervento per il rifacimento dell’impianto di illuminazione all’interno dello stadio Comunale il quale prevede la totale sostituzione delle quattro torri faro esistenti ormai vetuste ed in cattivo stato di conservazione.

E' pero necessaria l’esecuzione di scavi di fondazione, vista la normativa, procedendo alla verifica dell’interesse archeologico. I lavori saranno affidati alla società Regio IX Liguria Archeologia di Rapallo.

"Si tratta di untervento fondamentale per consolidare ed efficientare l'impianto sportivo. Le torri faro saranno sostituite con impianti di nuova tecnologia e a minor consumo energetico" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.