Ceriale, nuovo blitz dei carabinieri nell'Area T1: due persone denunciate (FOTO)

All'alba di stamani i carabinieri di Ceriale, supportati dalla Sezione Radiomobile di Albenga, hanno nuovamente ispezionato l’intero fabbricato dell’area “Area T1”, con l’ausilio delle unità cinofile dei carabinieri con il cane antidroga, il cane per la ricerca di armi, e quello addestrato all’inseguimento ed alla cattura dei malviventi.

L’immenso stabile abbandonato è stato nuovamente ispezionato palmo a palmo. A conclusione della bonifica, i militari dell'Arma hanno identificato quattro persone. Tra cui due cittadini di origine marocchina irregolari sul territorio nazionale, noti alle forze dell’ordine per la commissione di vari reati che bivaccavano su giacigli di fortuna ed in mezzo alla sporcizia.

I soggetti sono stati tutti accompagnati in caserma per le attività di foto-segnalamento. Al termine degli accertamenti, due persone sono state denunciate per occupazione e invasione di terreni ed edifici e danneggiamento.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso continuano ad essere costantemente monitorati dai carabinieri della Compagnia di Albenga.