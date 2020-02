Emozioni a Pietra Ligure: la band il ClanDestino fa rivivere il mito di De Andrè (FOTO)

Anche Pietra Ligure ha omaggiato la memoria di Fabrizio De Andrè in quello che sarebbe stato il giorno del suo 80esimo compleanno. Ieri sera infatti il Teatro Moretti di piazza Castello ha ospitato l'evento "Buon Compleanno Faber", lo spettacolo che la band il ClanDestino ha presentato per celebrare la ricorrenza della nascita del cantautore genovese.

Il pubblico presente al Moretti ha così potuto vivere un viaggio non banale nel repertorio dell'artista mancato nel 1999 grazie al gruppo, che ha eseguito i brani proponendoli senza attenersi strettamente ad una esecuzione tradizionale, ma facendoli assaporare in una veste nuova, fresca, sempre attuale però al tempo stesso rispettosa nei confronti dell’autore e delle sue opere.

Protagonista sul palco Gil Vignati, voce nonché simpatico conduttore della serata con aneddoti sulle canzoni e su De André, affiancato da Guido Dellapietra alla chitarra-saz-mandolino-bouzouki; da Stefano Cagnone alla chitarra; da Franco Mantero alle tastiere; da Roberto Bissolotti al basso e da Maurizio Pettigiani alle percussioni e ai colori.

"Abbiamo voluto ricordare il cantautore con un evento speciale, coinvolgente ed emozionante come il concerto" affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Rembado.

"Uno spettacolo che abbiamo voluto gratuito per permettere a tutti di ricordare questo grande artista e, contemporaneamente, riviverlo attraverso gli arrangiamenti sapienti e accattivanti con i quali 'Il ClanDestino' esegue i brani storici di De Andrè, proponendoli in una veste nuova, fresca e attuale ma al tempo stesso rispettosa nei confronti dell’autore e delle sue opere" continuano.

"Ieri sera abbiamo fatto un viaggio pieno di emozioni nel meglio della musica e della poetica di Fabrizio, attraverso le sue canzoni e i suoi concerti, ripercorrendo la sua Genova con il suo dialetto e le sue atmosfere, tra creuze e caruggi. Un omaggio che ci stava particolarmente a cuore e per il quale ringraziamo tutti i componenti della band per l'ottima performance".

"Non possiamo che essere contenti, inoltre, del fatto che tutti gli eventi organizzati al Teatro Moretti siano contraddistinti da un grande successo di pubblico, come la stagione teatrale 2020 sta testimoniando con gli spettacoli praticamente tutti già sold out, segno che la cultura muove" concludono De Vincenzi e Rembado.