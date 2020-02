Albenga, invito alla senatrice Segre. La replica del sindaco Tomatis a Ciangherotti: "Già lavorato in questa direzione"

Il sindaco Tomatis replica al consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, secondo cui l'amministrazione non aveva ancora ufficialmente invitato la senatrice Liliana Segre per consegnarle la cittadinanza onoraria: "Come spesso accade il consigliere Ciangherotti parla senza conoscere lo stato dei fatti e con la sola volontà di creare polemiche anche sulle cose positive.



"Eccolo allora che si lancia in accuse senza sapere che ho personalmente parlato con il portavoce del Ministro De Micheli e che la mia segreteria ha proseguito in questa direzione predisponendo la lettera di invito ufficiale cercando preventivamente di valutare la soluzione migliore per dare la meritata visibilità al riconoscimento conferito alla nostra Città".

"A differenza del consigliere Ciangherotti, però - prosegue il primo cittadino -, non abbiamo bisogno di fare annunci e proclami. Siamo abituati a lavorare ed agire comunicando alla Città i risultati senza bisogno di creare confusione solo per avere un titolo sul giornale. Proprio per questo, probabilmente noi amministriamo e lui, all’opposizione, fa polemiche sterili che, non solo non fanno bene ad Albenga, ma la danneggiano".

"Stia pur tranquillo il consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti che comunicheremo data e programma per la cerimonia di consegna ufficiale della medaglia d’oro".

"Voglio ribadire, inoltre, che Albenga ha ottenuto la medaglia al merito civile con il sacrificio di vite umane e con gli atti coraggiosi di tante persone ed è proprio questo che dovrebbe essere ricordato e ribadito non solo il nome di colui che ce la consegnerà e che sicuramente darà ancor più risalto alla cerimonia, il cui focus, però, deve essere e rimanere Albenga ed i suoi cittadini" afferma ancora Tomatis.

"Spero che questa medaglia possa servire a far riflettere su quante sofferenze sono state patite per consentirci di vivere in una nazione più libera e più giusta, anche se fino ad ora qualcuno ha cercato di strumentalizzarla a fini politici" conclude il sindaco.