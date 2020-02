Albisola, il consigliere Baccino risponde agli attacchi della maggioranza: "Hanno perso una buona occasione per stare zitti"

“Molti anni fa un saggio professore di un liceo savonese per sottolineare ad un suo studente, oggi mio collega in Consiglio comunale, una risposta poco corretta, lo apostrofò dicendo: "Hai perso una buona occasione per stare zitto”. Per sfortuna della maggioranza, che amministra il nostro comune, nessuno dei suoi componenti è stato allievo di quell' insegnante”.

Non le manda a dire il consigliere comunale di Passione in Comune Marino Baccino attaccato dalla maggioranza nelle settimane scorsa per la sua fuoriuscita dal Partito Democratico (LEGGI QUI).

“Nella loro scarsa correttezza politica, aggiunge Baccino, mettono il naso in casa di altri, verso i quali, per loro stessa contestuale ammissione, avevano tentato approcci nella fase iniziale della campagna elettorale; forse perché, l'allora Sindaco aveva cominciato ad intuire che l’affermazione dei suoi vecchi e fedeli collaboratori sarebbe stata a rischio e comunque, come poi avvenuto, stentata.”

”Il nostro " No, grazie" di allora è stata una prima netta dimostrazione dei valori e dei conseguenti comportamenti, che hanno portato la nostra lista a presentarsi alle elezioni comunali del maggio 2019 come lista civica ‘aperta e trasversale’, come si leggeva nel nostro programma, che per poco non si è imposta nella tornata elettorale. E non avevamo simboli di partiti nella nostra lista, che raccolse la gran parte dei voti da persone senza tessere di partito, che credevano al nostro progetto locale più che ragionare sull’appartenenza politica di questo o quel singolo rappresentante.”

“Nella stessa logica di schietta testimonianza e di coscienziosa presa di posizione – spiega Baccino - ho preso la decisione di non confermare la mia iscrizione al PD, nel quale ho militato e coperto incarichi a diversi livelli per oltre 10 anni.”

“Ringrazio per l’attenzione e la celerità di risposta che il Sindaco ha dimostrato sulla questione e le mie decisioni nel confronti dal PD. Vicenda, che sono assolutamente certo, interessi poco o niente la gran parte dei cittadini albisolesi. Preferirei, e sono convinto di interpretare anche il pensiero di molti albisolesi, che la maggioranza riservasse questa attenzione alle modalità applicative dell’ordinanza sul traffico, o ai conti del Comune, visto che sono già arrivati alcuni richiami dalla Corte dei Conti. Evidentemente il Sindaco ha trovato più interessante intervenire sulla mia dichiarazione, piuttosto che fornire una risposta alla richiesta di chiarimenti sulle posizioni di tre lavoratori di Albisola Servizi Srl, che solo grazie al nostro intervento hanno ottenuto il rinnovo del contratto” prosegue il capogruppo di minoranza.