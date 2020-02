Il Pd: "Funivie, depositato un DDL per cassa integrazione e ripristini"

Dichiarano congiuntamente i parlamentari PD Franco Vazio, Roberta Pinotti, Vito Vattuone e il Gruppo PD Regione Liguria: "Dopo che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono opposti alla votazione in Commissione degli emendamenti relativi alle Funivie di Savona nel DL Milleproroghe, avevamo preannunciato che avremmo comunque risolto il problema diversamente.

Oggi abbiamo depositato in Senato un disegno di legge che affronta e risolve sia la previsione della cassa integrazione per i lavoratori delle Funivie, sia lo stanziamento di 4 milioni di euro necessario a ripristinare l’impianto danneggiato dal maltempo dello scorso autunno.

Vista l’urgenza e l’importanza del tema, per bruciare i tempi, abbiamo chiesto che il disegno di legge sia trattato e votato subito in commissione in sede redigente e quindi senza necessità del voto in aula. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che si sono opposti in commissione al voto sugli emendamenti e che hanno sostenuto che il Decreto Milleproroghe non era il “veicolo appropriato”, avranno quindi una seconda possibilità.

I lavoratori e le iniziative per sostenere il lavoro e l’economia dovrebbero restare fuori dalle polemiche e dagli strumentali posizionamenti politici; così sino a oggi non è stato per il centrodestra. Ci auguriamo che ora si possa trovare un’unanimità assolutamente necessaria per recuperare il tempo perduto e quindi salvare diritti e aspettative di un’importante realtà economica del savonese e dei tanti lavoratori così duramente colpiti dalla calamità naturale dell’autunno scorso".