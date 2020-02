Tavolo sulle infrastrutture a Vado, non invitati Quiliano e Savona. Sindaco Caprioglio: "Scriverò una lettera al Mit"

"Si è verificato uno sgarbo istituzionale e a breve scriverò una nota al Mit per lamentare che non si parla di infrastrutture che si riferiscono al territorio senza gli amministratori di quel territorio".

E' un fiume in piena il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo il mancato invito insieme al comune di Quiliano, al tavolo sulle infrastrutture organizzato a Vado Ligure alla presenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di Sistema Portuale, Autostrade, Apm Terminals, Anas, Rfi, Provincia e comune vadese.

Al centro oltre al potenziamento dei trasporti ferroviari anche la sistemazione della strada di scorrimento veloce che vede coinvolti anche i territori di Quiliano e Savona (interessato anche dal Parco Doria).

"Si tratta di rispetto istituzionale, nel momento in cui si parla di infrastrutture che riguardano più territori è giusto lavorare insieme. Per questo motivo scriverò una lettera al Ministero in quanto avrebbe dovuto convocare anche il comune di Quiliano e Savona il 28 gennaio a Roma e il 14 febbraio a Vado" continua Caprioglio.