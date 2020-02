La denuncia dell'Enpa: "Spari ad un gatto di strada a Noli. Indagini in corso"

Un vecchio gatto di una colonia felina a Noli è stato soccorso, con difficoltà respiratorie, dai volontari dell’associazione A-mici di Nella, affiliata alla Protezione Animali savonese; si temevano problemi dovuti all’età (ha più di 10 anni) ma le radiografie hanno rilevato la presenza di cinque pallini di fucile da caccia che gli rendono difficile la respirazione.

Il gatto, recuperato in via Monastero, sottoposto a cure veterinarie, sta lentamente migliorando, mentre le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno cercando di individuare il responsabile, anche se il reato è avvenuto alcune settimane fa. E sperano che qualcuno possa dare loro utili informazioni, anche anonime, che possono essere fornite telefonicamente al numero 019 824735 (o via mail a savona@enpa.org), da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; stanno anche occupandosi del lancio in mare di un gatto di proprietà a Celle Ligure, segnalato sui social nei giorni scorsi.