Tpl in house, lavoratori si riuniscono in assemblea: "Abbiamo bisogno di certezze"

Affidamento "in house" del servizio del trasporto pubblico savonese. E' stata autoconvocata per lunedì 24 febbraio, alle ore 21 presso la società "Milleluci" di Legino, quartiere di Savona, l'assemblea dei lavoratori dell'azienda TPL Linea.

All'ordine del giorno verrà presentato un documento per affrontare e gestire le ricadute dell'affidamento "in house" (facendo riferimento a risorse e subappalti). Questo per recuperare certezze e le migliori condizioni di lavoro e salario (turni, percorrenze, sicurezza e idonei alla guida). Ad oggi infatti, oltre ad essere insufficientemente retribuito, il servizio viene spesso svolto in precarie condizioni.

Nel documento è previsto anche un progetto serio e funzionale di lotta all'evasione senza aggravare le condizioni di lavoro dei conducenti; l'affido dei servizi di trasporto scolastico nell'intero ambito provinciale; il no categorico alla divisione dei vari rami aziendali (linee, officina, lavaggio, biglietteria e amministrazione) subappaltandone parti al fine di risparmiare sui lavoratori.

I lavoratori chiedono la partecipazione all'assemblea da parte della Rsu aziendale e delle segreterie sindacali provinciali. L'obiettivo? Iniziare un confronto/trattativa seria tra le varie parti (azienda, provincia e sindacati) per giungere ad un'intesa prima dell'affidamento in house.