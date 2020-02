Divelto il cartello d'ingresso di Pietra Ligure sulla via Aurelia (FOTO)

Singolare incidente sulla via Aurelia al confine tra Pietra Ligure e Loano. Nel primo pomeriggio odierno, infatti, un mezzo pesante in transito ha letteralmente sdradicato il cartello (e il relativo palo di sostegno) che indicava l'ingresso nel territorio pietrese. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.

Sì registra qualche disagio al traffico, con la polizia locale di Pietra giunta prontamente sul posto per regolare la circolazione.

Per snellire il traffico si è dovuto provvedere a una variazione di percorso, deviando il flusso di veicoli all'interno dell'area di manovra del distributore di carburanti che costeggia la strada.