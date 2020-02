I commercialisti al fianco di imprese e contribuenti: "Giù le mani dal ceto medio"

Giù le mani dal ceto medio. L’appello arriva forte dagli "Stati generali dei commercialisti" in svolgimento a Roma, dove ha partecipato il Presidente dell'Ordine di Savona Pino Testa, insieme ad alcuni membri del Consiglio. Gli studi professionali sono un osservatorio privilegiato per analizzare la situazione italiana, visto il contatto diretto con ogni tipo di attività.

"È evidente che il regime fiscale in vigore soffoca le aziende ed i contribuenti, ha dichiarato il Presidente. In Italia la pressione fiscale si attesta al 64,8%, la più alta in Europa. Occorre un importante lavoro volto alla semplificazione e all'equità fiscale. Su questi temi le istituzioni troveranno sempre la nostra collaborazione".