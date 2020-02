Sergio Migliorini nuovo segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati Cisl Liguria

Sergio Migliorini è il nuovo segretario generale della Fnp Cisl Liguria. Succede all'ex segretario dimissionario Gianfranco Lagostena, che assumerà altri incarichi presso la Fnp nazionale. L'elezione è avvenuta questa mattina a Sestri Levante a conclusione del consiglio generale regionale Fnp. Presenti, fra gli altri, la segretaria generale Cisl Annamaria Furlan, il segretario generale nazionale Fnp Piero Ragazzini e il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri. Riconfermata tutta la segreteria regionale Fnp con Pietro Mattioli, Elena Semeria, Giorgio Pigoni e l’ingresso di Ettore Torzetti al posto di Giorgio Moroni, a sua volta dimissionario.



Migliorini, nato a Genova il , un figlio, ha lavorato fino al 1991 presso l’Ansaldo come progettista di impianti. Nel 1982 inizia l'attività sindacale nel ruolo di delegato, dal '91 è operatore in Fim, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl nel quale entrerà come componente di segreteria dal 1992 fino al 1998. Dal '98 al 2000 ricopre l’incarico di segretario generale Fim di Genova, nel 2000 entra nella segreteria regionale della Cisl e nel 2001 è eletto segretario generale provinciale. Nel 2006 l’elezione a segretario generale della Cisl ligure, carica confermata a conclusione del congresso regionale del 2013. A fine 2014 viene chiamato a Roma a ricoprire nuovi incarichi per la segreteria nazionale, a torna a Genova dove è eletto segretario generale della Fnp territoriale, carica ricoperta fino a ieri, quando è stato nominato segretario generale della federazione ligure dei pensionati.



“Auguri davvero di cuore di buon lavoro a Sergio Migliorini, un bravissimo sindacalista che rappresenta i giovani pensionati della nostra organizzazione”, ha sottolineato la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan. “Sono sicura che Sergio continuera’ nel solco di Gianfranco Lagostena a cui devo tanto come persona e come sindacalista. Da Lagostena ho imparato il senso di militanza e la capacità di saper fare sintesi nella nostra organizzazione. E’ una bella giornata per la Cisl e la Fnp Cisl. Una pagina nuova nel segno dell’unità e del rinnovamento”.