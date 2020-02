Toirano, nella biblioteca "Baccio Emanuele Maineri" si parla di "Comunicazione Aumentativa Alternativa"

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare i vent’anni (1999-2019) del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, riunite nel progetto “Leggere tutti, tutt’insieme” e incentrate sul macrotema della biblioteca inclusiva, la biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri” di Toirano, ha deciso di proporre, giovedì 27 febbraio, alle ore 15.30, presso la propria sede in via Parodi 31, un incontro-laboratorio gratuito aperto a tutti sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), un sistema di scrittura per simboli e immagini che, con il relativo bagaglio di strategie, tecniche e strumenti di comprensione e inclusione, mira a semplificare e favorire la comunicazione negli utenti con bisogni comunicativi complessi e in chiunque abbia difficoltà, permanenti o temporanee, nell’uso del linguaggio verbale.