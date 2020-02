"Le librerie al tempo della crisi": un convegno sul tema a Finale Ligure

"Le librerie al tempo della crisi: fra epidemia di chiusure e nuova legge sul libro e la lettura". Questo il titolo del convegno in programma per sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 15 nei locali della Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri a Finalmarina.

Interverranno: Paolo Ambrosini, presidente di ALI (Associazioni Librai Italiani); Caterina Malavenda, esperta di diritto dell'informazione; Sergio Rizzo, editorialista del quotidiano La Repubblica.

A chiusura del convegno, un brindisi alla salute dei libri e delle librerie offerto dal punto vendita NaturaSì di Finale Ligure.

La chiusura della Paravia di Torino è stato il caso più eclatante per l'importanza storica di questa antica libreria; ma fra librerie e cartolibrerie gli ultimi anni hanno visto un'ecatombe di punti vendita. Oltre 2300. Un disastro non solo economico, con le migliaia di posti di lavoro persi, ma anche civile, per il ruolo di presidio culturale che le librerie giocano sul territorio.

Soprattutto nelle ultime settimane sulla stampa nazionale si sono susseguiti molti interventi di importanti firme del giornalismo e della cultura italiana a commento e denuncia di questa emorragia senza fine.

Da qui l'idea di organizzare un incontro nella nostra libreria invitando alcuni dei protagonisti del dibattito di questi mesi anche e soprattutto a sostegno della legge appena approvata in Parlamento e per informare il pubblico dei lettori sui cambiamenti che questo provvedimento di legge comporterà.

La nuova Legge sul Libro e la Lettura potrà essere lo strumento decisivo per consentire alle librerie già esistenti di continuare a vivere dignitosamente e per la nascita di nuove librerie anche dove ora le attuali condizioni economiche impediscono il successo di ogni iniziativa