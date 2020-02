Pioggia di medaglie per gli chef Savonesi e Liguri ai campionati di Rimini

Si sono svolti a Rimini dal 15 al 18 febbraio i campionati italiani di cucina a cui hanno partecipato due team di chef liguri per la gara di cucina calda a squadre, un allievo del CFTA isforcoop di Varazze per le finali nazionali del miglior allievo, due chef accompagnati da due allievi per la gara di mistery box e una pastry chef per la categoria artistica.

Il giorno 17 il Team Cuochi Savona ha affrontato la prima esperienza ai campionati, composto da Luca Rossanino (chef Hotel Boncardo), Paolo Ganci (chef Hotel Tirreno), Frediano Dagnino (chef Hotel Medusa), Enrico Dodero (chef ristorante Sailinn), Claudio Sticco (Home Chef), Enrico Zaniboni (Hotel Moroni), Alessandro Dessì (ristorante Quintilio), Diego Castro (Ristorante il Castello), Luca Priano (Isforcoop Varazze) e Isahar Brasoveanu (Valbormida Formazione) grazie anche al supporto degli sponsor Antonio Verrini e Figli, Miro srl, Gallo & C, Biemme alimetari, Ercole foodservice, Podere le Bandie, Ristorante il Castello, Il Pastificio Ligure Pietrese, Castelletto Beach restaurant, Ristorante Sailinn e Giovannacci caffè e ha conquistato la medaglia di Bronzo.

Il giorno 18 invece ha partecipato il Team Cuochi Liguri composto da Franco Impieri (Executive chef), Gregorio Meligrana (chef hotel Ligure), Stefano Rota (chef Vascello fantasma), Antonio Cefalo (chef cfta isforcoop Varazze), Omar D'Abbraccio (chef Ristorante Riva mare), Massimo Campioli (Pastry chef), Uesli Mecani (Junior chef cfta isforcoop Varazze), Fabio Merello (cfta isforcoop Varazze), Valentin Tudureanu (cfta isforcoop Varazze), Gabriele Caviglia (cfta isforcoop Varazze), con il supporto degli sponsor Hotel Ligure, Ristorante il Vascello fantasma, Ristorante Riva mare, CFTA isforcoop Varazze, Gallo & C, Salca carni, Salumificio Chiesa, Gibin Bibite, Sottozero, conquistando la medaglia d'argento.

Per la categoria Mistery Box hanno partecipato Gli chef Martino Beltrame (ristorante la Tavernetta) affiancato dall’allievo dell’istituto alberghiero di Finale ligure Francesco Masetti, Lo chef Salvatore Territo affiancato dalla Lady chef Giulia Canneva conquistando due medaglie di bronzo.

Per la categoria artistica la pastry chef Laura Novi con una scultura realizzata interamente in cioccolato conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa italiana di categoria. Per la categoria miglior allievo la Liguria era rappresentata dall’allievo Luca Priano (cfta isforcoop Varazze) che ha conquistato la medaglia d’argento e il terzo posto assoluto nazionale.