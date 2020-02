Regalati una serata unica: il Convivio Rossiniano, con piatti e musica di Rossini. Prenota subito l'evento!

Come consuetudine negli anni bisestili si celebra la figura di Gioacchino Rossini, nato il 29 febbraio 1972. A Sanremo è stato scelto il prestigioso ristorante 'Buca Cena' per organizzare il 'Convivio Rossiniano' del prossimo 29 febbraio, una cena con 5 piatti gourmet e 5 brani speciali, a sostegno della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Sanremo-Imperia.

L'incontro avrà inizio alle 20. Il Convivio Rossiniano è una cena gourmet accompagnata da musica con il coinvolgente racconto di molti episodi curiosi del grande musicista che fu anche chef con piatti ancora oggi presenti nei menù dei ristoranti più famosi al mondo. Una serata unica che si ripete solo…negli anni bisestili perché il 29 febbraio è la data dell’anniversario della nascita di Rossini.

“ Rossini e il suo tempo ” storia – musica – sapori a cura di Raffaella Portolese

Omaggi rossiniani

1) La Pastorella delle Alpi (Tirolese)

2) La Danza (Tarantella napoletana)

3) Minuit sonne – Bon soir Madame (Les Amaudes)

Contorni Musicali al galà

Verdi – Valzer in FA Maggiore

De Falla – Danza del fuoco

Chopin – Notturno in Do diesis minore (opera postuma)

Beethoveen – Adagio (Al chiaro di Luna) dalla sonata op. 27 n° 2

Portolese – La via dell’amore

– Vedo Parigi

– Guardando la luna

Interprete: Raffaella Portolese, con lo storytelling di Claudio Porchia per valorizzare le curiosità, le particolarità, tutto quello che possa rendere unica una cena dedicata a Rossini.

Menù

Aperitivo con uovo alla Rossini

Antipasto - Brandatacchino

Il Primo - Maccheroncini alla Rossini

Il Secondo - Turnedos alla Rossini

Il Dessert - Sinfonia di dessert

Vini dell'Azienda Cuvage di Acqui Terme (AL) e della Cantina del Dolcetto di Dogliani (CN)

Quota euro 50 per persona.

Per info e prenotazioni, entro il 26 febbraio : tel. +39 333 3152750 mail eventi@morenews.it