Al via le iscrizioni per le attività organizzate da Yepp Loano

Venerdì 21 febbraio si aprono a Loano le iscrizioni per le attività organizzate da Yepp Loano in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Politiche Giovanili del Comune di Loano con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione “A. De Mari”.

Come ogni anno, l’Associazione Yepp Loano attraverso la progettazione partecipata, che ha coinvolto una ventina di giovani, ha definito i temi su cui impegnarsi e le attività da realizzare nel 2020 per migliorare la vita dei giovani del territorio e contribuire alla loro crescita.

Uno dei temi al centro della progettazione riguarda l’offerta culturale e formativa non scolastica, con il desiderio da parte dei giovani di creare opportunità per crescere, confrontarsi e avere voce in capitolo su temi quali l’ecologia.

Un altro importante tema sul quale Yepp Loano ha deciso di impegnarsi è l’aggancio di nuovi giovani che possano condividere l’esperienza Yepp, affinché l’associazione possa crescere e rinnovarsi nel futuro.

Concretamente la proposta di attività per il 2020 prevede l’attivazione del progetto Music Lab Academy con corsi di chitarra, batteria, basso, tastiera, vocal coaching e la creazione del Music Lab Band, un complesso musicale formato dai ragazzi che frequentano i corsi. Quest’anno inoltre sarà attivata una partnership con l’Istituto Giovanni Falcone di Loano per dar vita ad una band scolastica. I giovani musicisti potranno esibirsi davanti al pubblico in occasione della Festa della Musica.

Accanto al progetto musicale si conferma il laboratorio Giochi di Ruolo, che quest’anno prevede la realizzazione di eventi per neofiti, oltre che la realizzazione di una web series/podcast di “actual play”.

I progetti che invece vedono la luce quest’anno sono Yepp Digital Brains Project, insieme di corsi di breve durata che riguarderanno discipline digitali (3D modelling, programmazione, graphic design), Yepp Forum, gruppo aperto che organizzerà incontri di dibattito e confronto su diversi temi, e Yepp Ambiente che si dedicherà alla sensibilizzazione della comunità sul tema del rispetto dell’ambiente, e organizzerà uscite per prendersi cura e aiutare a mantenere il territorio pulito.

Il 21, 22, 28, 29 febbraio dalle 15 alle 18.30 nel palazzo Kursaal di Loano sarà possibile avere informazioni e iscriversi. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore. Le attività sono rivolte ai giovani dai 14 ai 26 anni. Sabato 22 febbraio per lanciare e promuovere le attività Yepp Loano propone un evento musicale in Piazza Rocca a partire dalle ore 21.00. Ospiti della serata saranno due rock band: Artichokes e Diatomea.

Artichokes, in arrivo dall'estremo ponente e reduce da un tour europeo, presenterà il proprio alternative, immediato ma sperimentale, variopinto e privo di limiti nella composizione.https://www.facebook.com/artichokesbandimperia/

Diatomea, band savonese attiva da più di 10 anni, proporrà un alternative rock italiano, con sfumature crossover e numetal, dando vita ad uno show energico e dinamico. https://www.facebook.com/diatomeaband/