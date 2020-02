Domani riapre il viadotto sulla A6, il pensiero del consigliere regionale Angelo Vaccarezza

Mancano sempre meno ore all'inaugurazione del nuovo viadotto Madonna del Monte, che domani tornerà percorribile. Lo ricorda il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che riserva una dedica speciale per questo evento.

"Domani il territorio della provincia di Savona vivrà una giornata importantissima.

Domani riaprirà il viadotto sull'Autostrada A6, crollato il 24 novembre scorso a seguito di una frana staccatasi dal versante soprastante".

"Il mio ringraziamento, naturalmente, va a tutte le persone che hanno lavorato a tempo di record per far sì che questa data fosse così vicina. Soprattutto, il mio immenso grazie va al ragazzo ritratto con me nella foto".

"Lui è Daniele Cassol, ed è l'uomo che quel giorno viaggiava sul quel viadotto. Si è fermato in tempo, pochi istanti davvero, e la prima cosa che ha fatto, invece di mettersi in salvo, è stata quella di aiutare chi stava arrivando; ha fermato tutti quelli che poteva, ed ha evitato che quel giorno ci fosse una strage. Se domani è un giorno di festa, è merito suo. Il mondo avrebbe bisogno di più Daniele Cassol. #avantiliguria".