Tavolo sulle infrastrutture a Vado, Giuliano non le manda a dire a Caprioglio: "Incontri figli dell'accordo di programma sulla piattaforma"

"Si è parlato di viabilità da e per il porto e di ferrovia da e per il porto quindi che riguardano espressamente il comune di Vado e non Savona e Quiliano. Abbiamo avviato una serie di confronti puntuali con il Mit per avere riscontri sul casello di Bossarino e sui raccordi ferroviari" prosegue la prima cittadina vadese.