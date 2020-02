Trasporto sanitario: Bergeggi rilancia con un ordine del giorno

Pochi giorni fa, dopo un lungo braccio di ferro tra pubbliche assistenze, molte amministrazioni comunali da una parte e Regione dall'altra, era arrivata la notizia della sospensione del bando di gara da parte di Alisa riguardante il trasporto sanitario.

Notizia che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a chi contestava quella gara, temendo che il servizio pote sse finire in mano ai privati minando l'esistenza delle pubbliche assistenze e di quel tipo di volontariato, ma che non aveva soddisfatto fino i fondo, trattandosi di una sospensione.

E a fronte di quello oggi il consiglio comunale di Bergeggi ha preso posizione votando all'unanimità un ordine del giorno che chiede la revoca della gara.

"E' necessario sostenere le pubbliche assistenze e la Croce Rossa Italiana. Queste realtà sono insostituibili e costituiscono una forma di volontariato dal valore inestimabile e insostituibile per la collettività. Quel bando di gara, oltretutto in evidente contraddizione con la legge regionale, rappresentava una scelta scellerata e lo abbiamo denunciato fin da subito. Siamo felici che sia stato sospeso, ma non dobbiamo fermarci qui. La sospensione non basta. E' necessario mettere una pietra tombale su questa assurda discussione, annullando quel bando. Qualcuno forse pensa di "mandare la palla in tribuna", temporeggiando, magari nella speranza di riproporre il bando dopo le elezioni regionali. Con questo ordine del giorno diamo un segnale tangibile alle pubbliche assistenze e alla Croce rossa che noi amministratori ci siamo e saremo sempre al loro fianco, nell'interesse dei cittadini liguri" commenta il Sindaco Roberto Arboscello.