Le opere di 44 artisti ad ArteGenova nello stand dell’Associazione Varaggio Art

Nello stand dell’Associazione Culturale “Varaggio Art”, che per il quarto anno consecutivo ha partecipato ad “ArteGenova”, nella sezione Contemporary Art Talent Show, l’importante e sempre attesa Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea, giunta alla XVI edizione, che si è svolta dal 14 al 17 febbraio 2020 a Genova, nel quartiere fieristico di Piazzale Kennedy, i tanti visitatori hanno potuto ammirare le opere di ben 44 artisti, selezionati da Luigi Cerruti, presidente del noto sodalizio varazzino e curatore dell’evento.

«Un’immersione totale nell’arte moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di soddisfare i collezionisti più attenti e di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Oltre 150 gli espositori presenti con le opere di oltre mille artisti; un’intera sezione, C.A.T.S. - Contemporary Art Talent Show, dedicata ai talenti emergenti con opere sotto i 5000 euro.»

Il presidente dell’associazione varazzina, che ha coordinato e portato al successo l’organizzazione di questa esposizione d’arte collettiva, a nome anche degli artisti partecipanti, ha espresso grande soddisfazione per l’interesse e l’apprezzamento che i visitatori di “ArteGenova” 2020, hanno riservato alle tante opere esposte.

Artisti partecipanti (ben 44): Carlo Cirrincione • Marita Brettschneider • Jessica Reinl • Rita Vitaloni • Stefano Guadagnoli • Franca Trenti Carrubba • Roberto Tarabella • Mauro Ravera • Vanna Tagini Marija • Balh • Mariagrazia Butti • Rodolfo Vettori • Maria Laviani • Massimo Bo • Cinzia Viola • Corrado De Benedictis • Cristina Brivonese • Mauro Rottino • Salvatore Privitera • Paolo Pellegrino • Giuliano Giuliani • Lilly Russo • Franco Damiani • Domenico Magnoli • Floriana Galanzino • Agnese Larotella • Serena Pescarmona • Marco Graffione • Maria Scarpetta • Massimo De Martino • Jessica Griggio • Caterina Massa • Claudio Briano • Pasquale Millico • Antonella Provaggi • Paola Bradamante • Eufemia Renzi • Franco Moleti • Roberto Pino • Lorena Balestri • Isabella Meloni • Sandro Borroni • Daniela Perrone • Jacopo Piccolo.

Gli obiettivi di Contemporary Art Talent Show: «Contemporary Art Talent Show è il progetto di Arte Under 5000 messo a punto da NEF srl, azienda leader nell’organizzazione di fiere d’arte e d’antiquariato. La partecipazione è riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi, che presentino opere d’arte dal costo inferiore ai 5000 euro.

Contemporary Art Talent Show educa il giovane pubblico all’arte e all’acquisto di essa, offrendo al contempo l’occasione di avere una più ampia visione sulla realtà artistica contemporanea. Immergendosi in un vero e proprio laboratorio creativo i visitatori avranno la possibilità di trovare l’opera più adatta al proprio sentire artistico a prezzi accessibili, non oltre i 5000 euro, senza per questo rinunciare alla qualità e all’unicità del pezzo d’autore.»