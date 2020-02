Polizia Stradale, il SIAP: "Sbagliato chiudere Finale Ligure e Sanremo, su un territorio ad infiltrazione di 'ndrangheta"

Commenta Roberto Traverso, Dirigente Nazionale SIAP: "Di fronte alle dichiarazioni della Dirigenza della Polizia Stradale ligure che mettono in risalto i risultati ottenuti sul fronte delle contravvenzioni inflitte agli utenti che non rispettano il codice della strada, il Siap precisa che, pur apprezzando l’enorme sforzo messo in campo dal personale della polizia stradale che notoriamente lavora sotto carenza di organico, continuiamo a ribadire che devono essere ripensate le chiusure dei presidi di polizia sul territorio ligure perché non ci possiamo permettere che la Liguria perda avamposti sulla sicurezza su un territorio fortemente infiltrato da organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Tornando sull’argomento sicurezza stradale riteniamo necessario ribadire, ancora una volta, le gravi condizioni di insicurezza delle nostre autostrade liguri a causa della marcata mancanza della terza corsia e la presenza di innumerevoli cantieri aperti che costringono il flusso veicolare in doppio senso di marcia: situazione oggettivamente pericolosissima per gli operatori della Polizia di Stato ma anche di tutti gli altri lavoratori presenti in ambito autostradale.

Inoltre ricordiamo che a causa delle annunciate chiusure dei Distaccamenti di Sanremo e Finale Ligure sarà di fatto inesistente la presenza della Polizia di Stato sulle strade provinciali in particolare sulla Aurelia che, non dimentichiamolo, resta uno una delle arterie veicolari più pericolose d’Italia.

Infine teniamo a precisare che i tempi dei rafforzamenti degli organici previsti dal piano organizzativo nazionale annunciato per i distaccamenti di Albenga e Ventimiglia non sono ancora stati definiti e ciò, alla luce delle paventate chiusure andrà ad acuire ulteriormente l’urgenza di una rivalutazione dei tagli di Sanremo e Finale Ligure".