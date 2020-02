Proroga al Policlinico, il sindaco Tomatis: “Fa piacere constatare che le nostre richieste sono state accolte”

È stata concessa la proroga della concessione della Gestione del reparto di chirurgia ortopedica dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia per sei mesi al Policlinico di Monza. La decisione è arrivata giusto il giorno prima dello scadere del contratto e dopo sollecitazioni di rappresentanti sindacali, lavoratori e parte politica.

La preoccupazione era che, se non fosse stata concessa la proroga, da domani gli operatori si sarebbero trovati senza lavoro, i pazienti sarebbero dovuti migrare verso altre Regioni ed il territorio avrebbe subito un ingente danno.

Afferma a tal proposito il sindaco Riccardo Tomatis: “Accogliamo con grande soddisfazione la proroga concessa nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini.

La nostra Amministrazione si é adoperata attraverso l'approvazione di una delibera di Consiglio e una di Giunta affinché il servizio potesse proseguire e fa piacere constatare che le nostre richieste sono state accolte.

Naturalmente la partita non è chiusa e proprio per questa ragione continueremo a vigilare con molta attenzione sulla sorte del nostro Ospedale richiamando la Regione alla massima attenzione su questo tema.

Cogliamo l'occasione per rinnovare la disponibilità a un confronto attraverso il quale riteniamo che dovrebbero passare le scelte della Regione su una tematica come quella della sanità, soprattutto in considerazione del fatto che il territorio ha esigenze che noi Amministratori conosciamo sicuramente meglio.”