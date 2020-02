Visita del ministro De Micheli in Val Bormida: si è parlato di funivie e raddoppio ferroviario Torino-Savona

Impegni concreti per funivie, ferrovie e infrastrutture. Questi gli elementi cardine dell'intervento del ministro De Micheli: "Le questioni portuarie e ferroviarie saranno centrali. A breve arriveranno 15 milioni di euro (in due anni) per il completamento dell''ultimi miglio di retro-porto a Vado Ligure. Si tratta di un intervento strategico perché se rafforziamo anche la linea dietro, ma poi abbiamo il porto non completo. Facciamo una cosa non competitiva".