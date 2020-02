Fissati i funerali di Matteo Chiarlone: si terranno sabato 22 febbraio a Rocchetta Cairo

Si terranno domani, sabato 22 febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo, i funerali di Matteo Chiarlone, il 39enne mancato nella giornata di ieri a causa di un brutto male.

Laureato in erboristeria, aveva conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico "Calasanzio" di Carcare. Amante dei viaggi, era molto conosciuto per aver gestito per parecchi anni l'erboristeria presso il centro commerciale "Bormida".

Originario di Rocchetta, lascia il padre, il professore Lorenzo Chiarlone, e la madre, l'insegnante Luisella Buffaldi. Il Santo Rosario verrà celebrato oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 18.30 presso l'ospedale San Paolo di Savona e alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo.