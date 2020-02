Continua l'opera di controllo della polizia locale per i veicoli che si imbarcano per Tangeri e nella giornata di oggi sono stati sanzionati 7 veicoli.

Gli agenti hanno effettuato i controlli su bus diretti a Prato Nevoso in viaggio per gite scolastiche con partenza per Piazza Moro.

È stato sanzionato un autista per l'assenza di un martelletto per le uscite di sicurezza con l'obbligo di dotarsi del dispositivo prima della partenza.