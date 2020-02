Poste Italiane: in provincia di Savona per Carnevale cartoline dedicate e annullo speciale

Poste Italiane come ogni anno celebra il Carnevale e dedica alla ricorrenza due cartoline filateliche che raffigurano mascherine, stelle filanti e coriandoli colorati.

Un'occasione per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera festeggiare la giornata regalando una cartolina a una persona cara. Ancora un volta Poste Italiane vuole sostenere il valore della scrittura, attraverso un semplice gesto che resta e può essere custodito nel tempo. Sarà inoltre possibile richiedere di abbinare il francobollo, emesso il 20 febbraio, relativo al Carnevale di Pont- Saint- Martin.

I suddetti prodotti filatelici possono essere acquistati nei seguenti uffici postali savonesi: Alassio, in Piazza Paccini Tommaso Elena 38; Albenga, in Via Dei Mille 25; Cairo Montenotte, in Via Monsignor Bertolotti 2 e Savona Centro, in Via Au Fossu 2 in cui, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, saranno disponibili anche gli annulli speciali con bollo lineare, appositamente realizzato.

Eventuali commissioni filateliche, relative all’ annullo, potranno essere inoltrate alla sede competente di Poste Italiane S.p.A./“Spazio Filatelia” Genova/Via Dante, 4/A nero 16121 Genova, entro 60 giorni dalla chiusura del servizio temporaneo, esclusi i festivi.