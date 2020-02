Spedire online: SpedireSubito il portale innovativo

Le esigenze della vita contemporanea vedono un sempre maggiore coinvolgimento dei servizi di trasporto merci.

Internet e lo sviluppo dei negozi virtuali, i cosiddetti e-commerce, hanno portato con sé un incremento dei viaggi delle merci rispetto a pochi anni fa, incrementando il traffico di prodotti e di corrieri in maniera esponenziale.

Spedire un pacco, però, non è sempre operazione semplice. L'aumento dei volumi di merce trasportata, infatti, ha fatto sì che sia incrementata anche l'offerta di corrieri e di servizi legati ai trasporti, rendendo piuttosto complicata la scelta del corriere o del servizio giusto.

Per questo è nato SpedireSubito.com , una società di brokeraggio nel settore trasporti che, tramite il suo aggiornatissimo portale web offre a tutti la possibilità di usufruire dei migliori servizi di trasporto nazionale e internazionale in modo semplice, rapido, sicuro e soprattutto economico.





SpedireSubito.com seleziona continuamente i migliori servizi di trasporto tra tutti quelli disponibili sul mercato proponendo al cliente sempre il miglior servizio al prezzo più economico possibile, alcuni dei corrieri utilizzati: UPS, DHL , TNT.

ll cliente non dovrà preoccuparsi di nulla, perché gli basterà navigare sul portale, selezionare la tipologia di trasporto necessaria ed effettuare dapprima il preventivo, direttamente online e, di lì, prenotare direttamente il ritiro del pacco presso il proprio domicilio per la spedizione.

Non solo trasporti semplici, quelli offerti da SpedireSubito.com. L'elenco dei servizi offerti ai clienti, infatti, è molto variegato, tanto da poter accontentare una vasta gamma di esigenze.





Spedizione pacchi Italia

Il servizio di Spedizione pacchi Italia offerto da SpedireSubito.com si suddivide in 3 differenti tipologie:

1. Spedizione buste espressa

2. Spedizione pacco standard

3. Spedizione pallet extralarge

Chiaramente, a seconda della tipologia di servizio che sarà selezionata, ci si troverà di fronte a fasce di prezzo differenti e a limitazioni sulle dimensioni e sul peso della spedizione differenti.

La spedizione espressa di una busta è prevista per l'invio sul territorio italiano di una busta del peso massimo di 1 Kg. per via aerea. Questo significa che la busta inviata con il servizio di SpedireSubito.com arriverà al destinatario dopo sole 24 ore. Un vero record di velocità. Il servizio ha un costo di 10 euro e il corriere ritirerà la busta presso il domicilio del mittente nella data che sarà selezionata in fase di prenotazione.

Relativamente alla spedizione di pacchi standard, invece, la spedizione andrà prenotata tramite un semplice ma completo form online che permetterà all'utente di calcolare il preventivo della spedizione in maniera veloce e puntuale.

SpedireSubito.com, inoltre, consiglia, tramite un apposito link, un lungo elenco di particolari e articoli che è vietato spedire. Il consiglio, quindi, è quello di consultarlo ancor prima di pagare e prenotare la spedizione. Anche in questo caso il pacco verrà ritirato direttamente presso il domicilio del mittente nella data comunicata in fase di prenotazione.

La spedizione di pallet di grandi dimensioni andrà, invece, fatta preventivare direttamente a SpedireSubito.com. Sarà sufficiente compilare tutti i campi del form online con i dati relativi alla spedizione e attendere brevemente la redazione del preventivo. Si avrà, così, la garanzia di avere un servizio puntuale e al giusto costo, perchè solo così si avrà la garanzia di aver scelto il tipo di trasporto più veloce ed economico.





Spedizione pacchi Europa

Molto simile al servizio di spedizione pacchi in Italia, il servizio di spedizione pacchi in Europa copre una vasta gamma di esigenze con tariffe che cambiano a seconda del volume e del peso del pacco.

Anche in questo caso il servizio è suddiviso in 3 differenti fasce di prezzo e di servizio, a partire dalla spedizione di buste (massimo 0,5 Kg) ai pallet di grandi dimensioni. La spedizione di buste espressa ha un costo fisso di 18,90 euro. I pacchi e i pallet andranno preventivati dipendentemente dalle dimensioni e dal peso.

I primi con il rapido strumento di preventivazione online. I secondi richiedendo un preventivo ad hoc direttamente tramite il comodo strumento online.





Altri servizi

Accanto ai servizi standard appena visti, SpedireSubito.com offre un'altra vasta gamma di tipologie di spedizione: dalla spedizione di Olio e Vino sia in Europa che in USA che presenta caratteristiche di particolare cura, all'invio di biciclette e televisori. Dalle particolari spedizioni verso Cipro e Malta all'invio di insetti e Api Regina fino ai servizi rapidi di invio pacchi e pallet in sole 24 ore.

SpedireSubito.com diviene così il punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di spedizioni sicure, rapide e veloci, senza impazzire nella ricerca del servizio migliore.