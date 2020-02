Una domenica diversa con la propria famiglia: via alla camminata di 5 km della Family Run Savona

Volete passare una domenica diversa in famiglia? Spensierati, a braccetto con la moglie e con i spalla i bambini? Allora la Savona Family Run è la corsa che fa per voi.

Evento collaterale alla ‘Savona Half Marathon’ che partirà 5 minuti dopo la mezza maratona, è una camminata non competitiva su strada, sulla distanza di circa 5 km.

La partenza gara sarà alle ore 9.35 da via Paleocapa in corrispondenza dell’incrocio con Corso Italia e percorrerà Piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, via Dante Alighieri, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, via Cimarosa, Ponte Ruffino, Passeggiati Tobagi, Piazzale Eroe dei Due Mondi, via Trento e Trieste, Tunnel del Priamar, via Impastato, via Dei Carpentieri, via Chiodo, via Della Calata, via Baglietto con arrivo in Piazza Calabresi in Darsena.

Anche quest’anno si potrà correre con tutta la famiglia: I componenti della famiglia iscritti alla camminata dovranno attraversare il traguardo obbligatoriamente tutti insieme. La squadra ‘Formula Famiglia’ dovrà essere composta da almeno due componenti (minimo un genitore ed un figlio minorenne). Possono iscriversi e partecipare alla manifestazione tutti, grandi e piccini, singolarmente o con “Formula Famiglia” (la ‘formula famiglia’ prevede la partecipazione di almeno un genitore ed un figlio minorenne). Visto il carattere ludico e non competitivo della manifestazione non si richiede la presentazione di certificati medici (con l’iscrizione si esenta automaticamente l’Organizzazione da ogni tipologia di responsabilità).

Quote di iscrizione: € 8,00 iscrizione singola € 5,00 solo per i figli minorenni iscritti con la “formula famiglia

Modalità di iscrizione cartacea (entro martedì 10 marzo) presso i seguenti punti di vendita: Sporting Savona – Piazza Guido Rossa 26r (Palazzo Crescent) – 17100 Savona – tel. 0192048397 Il pellicano – Via Manzoni 34-36r – 17100 Savona – tel. 019800679; online (entro mercoledì 11 marzo ore 23.59) attraverso il portale RunRace con pagamento tramite:​ Carta di credito Paypal Carta di debito prepagata + costo fisso di gestione iscrizioni online: € 1.00 ​

Diretta presso l’Area Iscrizioni: venerdì 13 marzo dalle ore 13.30 alle ore 18,45 sabato 14 marzo dalle ore 10,00 alle ore 18,45 domenica 15 marzo dalle ore 7.00 alle ore 8.45

Media partner: Savonanews/Sv Sport, La Stampa, Il Secolo XIX, Radio 104

Per tutte le informazioni riguardanti il programma dettagliato, le quote d’iscrizione, i requisiti di partecipazione, il ritiro pacco gara e pettorale, i servizi inclusi e i premi si può consultare il sito internet www.savonamarathon.it e la pagina Facebook “Savona Half Marathon”.

Mancano 24 giorni e le strade savonesi saranno tue.