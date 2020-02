A Gorra le Pro Loco del Bacino Pollupice hanno eletto il loro nuovo direttivo

Giovedì 20 febbraio nella sede della Pro Loco di Gorra e Olle si sono riunite le Pro Loco del nostro bacino per eleggere il loro direttivo, che rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2024. E' stata inoltre l'occasione per discutere di tutti i problemi relativi alla vita delle associazioni.

L'assemblea del Coordinamento del Bacino Pollupice ha eletto:



Presidente Emilio Bolla della Pro Loco di Gorra e Olle



Vice Presidente Carlo Ismarro della pro Loco di Balestrino



Cassiere e Segretario Federico Chiazzaro della Pro Loco di Calice L. - Carbuta



Consiglieri: Maria Giuliana Amelotti della Pro Loco di Loano, Carmelo Giglia della Pro Loco di Boissano, Mario Antonuccio della Pro Loco di Tovo S.Giacomo.



Durante la riunione si è parlato dei corsi HACCP ed antincendio, si è approvata l'ottava edizione del libretto dei programmi delle Pro Loco del bacino e si è preparata una mozione d'ordine da presentare all'Assemblea provinciale UNPLI che si terrà nuovamente a Gorra lunedì 24 sempre alle ore 21.