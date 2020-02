L'oroscopo di Corinne dal 21 al 28 febbraio

ARIETE: l’atmosfera carnevalizia invaderà i più mattacchioni pronti più che mai a scatenarsi mentre chi è alle prese con mille problematiche non avrà voglia di folleggiare preferendo la beatitudine di un’oasi di pace. Oltretutto con Marte in aspetto di quadratura vi sentirete un pochino inquieti scattando ad ogni minima eventuale provocazione. Tassativo altresì usare prudenza sulla strada e nell’uso di aggeggi taglienti! Incontri casuali e bisticci casalinghi.

TORO: se un contesto impensierisce sappiate che prestino scoverete l’equa soluzione oppure un responso, una proposta, una risposta farà tirare respiri di sollievo. Il periodo comunque non è malvagio a parte dei soldi da sborsare, un congiunto o partner da spronare, un contrattempo, il posticipo di un appuntamento e delle cosine da sistemare in ambito materiale. Fattibili dei fuori porta, delle belle scorpacciate o la partecipazione a mirabili sfilate. Martedì allegrotto.

GEMELLI: presi da una miriade di incombenze e dei conti da far quadrare non saprete da qual parte iniziare al fine di portare a termine ciò che vi eravate prefissati agitandovi più del normale… Però attenzione a non strafare altrimenti va a finire che, prima di fondere, sarete costretti a mollare… Rammentate inoltre di omaggiare con un pensierino una deliziosa personcina e di rispettare le norme del codice stradale! Propensione a spaccare fragili oggetti e partner da coccolare.

CANCRO: vi attendono al varco giornate intense, rigurgitanti di controsensi dove dare qualcosa per scontato sembrerebbe quasi impossibile. Nel contempo da vicino o lontano giungeranno delle inusitate novelle, correrete a destra e a manca per dei documenti o riscontrerete degli intoppi burocratici atti a far salire i fumenti. Qualche nativo, in concomitanza con il Carnevale, opterà per un viaggetto, si concederà uno sfizietto o riabbraccerà un essere prediletto!

LEONE: ma quante novità bussano alla porticella delle mille probabilità! Difatti tra affanni, gaudi, spostamenti, divertimenti, minute ansie da placare e soggetti a cui cantarle chiare vi muoverete a tastoni nel caos della quotidianità… Il trigono della beata Venere protegge amori nascenti e storie promettenti mentre tra accoppiati attempati o coppie dissestate uno spizzico di maretta scuoterà la barchetta dei sentimenti. Non da escludere un ponticello delizioso o uno spostamento sfizioso.

VERGINE: piuttosto pignoletti pretenderete il meglio dal prossimo e da voi stessi avviando progetti fino a ieri impensabili. Fidatevi inoltre delle assodate competenze di una persona intenzionata a darvi una mano sul lavoro o in un piano, preparatevi a future metamorfosi e, in caso di acciacchi vari, non esitate a consultare un dottore. Vi verrà proposto un combino: accettatelo senza esitare e quasi certamente, evadendo dal solito tran tran, vi sollazzerete.

BILANCIA: Marte, Giove e Saturno quadrati al Sole, agitano le silente acque facendo prendere lucciole per lampioni! Ciò vale sia per il lato sentimentale che per quello materiale, ragion per cui, al fine di non beccare una bidonata, fate della diffidenza un baluardo e non pensate che tutti viaggino col vostro medesimo codice d’onore. Domenica simpatica ed annoverante una visita o una improvvisata. Per accattivare la buona sorte giovedì e venerdì mangiate gnocchi a volontà!

SCORPIONE: le ruminazioni mentali servono unicamente a far stare male… Affidatevi dunque alla speranza con la certezza di riuscire proprio dove altri avrebbero gettato la spugna… Un accadimento frastornerà, una rivincita squisitamente personale ringalluzzirà, una chiamata stupirà e uno notiziola o una festicciola rinfrancherà. Una pecca proverrà da una delusione inopinata, da una femmina squinternata o da una forma influenzale da arginare. Se fiacchi e molli abbondate in vitamine!

SAGITTARIO: tra coriandoli e stelle filanti i dì voleranno lasciandovi, per svariate ragioni, sfibrati ed intronati… Tanti pensieri affollano la mente ma, da aitanti proseliti di Giove, seguitate imperterriti a riempire il bicchiere mezzo vuoto visto che, in men che non si dica, arriveranno tempi migliori. Un genitore o parente corruccerà, un imprevisto scombussolerà ed una falsa amicizia scemerà. Se ben appaiati combinate, insieme al partner qualcosa di speciale.

CAPRICORNO: in casa regnerà trambusto… sicché organizzarvi a puntino rendersi tassativo per non andare nel pallone… Giove elargirà soddisfazioni, una maggiore libertà, un guizzo di ilarità mentre Marte e Saturno propinano incavolature, preoccupazioni, contiguità con eterni testoni, corrucci per un anzianotto, acquisti inappaganti, un viavai di comunicati e un Carnevale dissimile dagli anni antecedenti. Se vi recate in posti affollati occhio al cellulare, alla carta di credito e al portafoglio!

ACQUARIO: chiuderete vecchie parentesi a favore di inedite esperienze e in ciò le stelle, spesso così briccone e monelle, vi affiancheranno malgrado persista quella sottile inquietudine preposta a farvi supporre che non ve la si conti giusta e a dire, il vero, non si può darvi torto considerate le precedenti fregature ed infinocchiature… Consigliabile staccare lo spinotto, andare altrove a vedere il Carnevale, soprassedere su di un torto e godervi il week end facendo ciò che vi pare e piace.

PESCI: un guaio scampato all’ultimo istante, una manciata di euforia, un ritrovo ruspante, l’adeguata compagnia, un sogno realizzato, un miglioramento generale, saranno elementi da saggiare in questo bizzoso Carnevale… Permane un dubbio da depennare, il timore di non farcela a ad accontentare le altrui esigenze o degli alterchi con un individuo che, pur stimandovi, vuol agire di testa propria. La vita è una farsa quindi cogliete l’attimo e pensate a voi stessi!