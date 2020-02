La giunta di Albenga alla cittadinanza: "'Linee bollenti' dei consiglieri di minoranza Tomatis/Ciangherotti? Rivolgetevi ai canali ufficiali"

L'amministrazione comunale di Albenga guidata dal sindaco Riccardo Tomatis replica ai consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti e Roberto Tomatis.

"Ci fa davvero piacere sapere che, mentre la nostra Amministrazione porta avanti il suo programma di governo e ottiene, tra le altre cose, diversi milioni di euro per la sistemazione del litorale, lavora per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, affinchè si possa al più presto partire con la costruzione del nuovo polo scolastico e per cantierare i lavori di messa in sicurezza del Rio Fasceo, regala ai cittadini e ai turisti uno spettacolo unico come quello delle proiezioni artistiche del centro storico, alcuni esponenti della minoranza ingauna siano alle prese con le loro private “linee bollenti” e che facciano a gara fra loro per dimostrare chi passi più tempo al telefono" commentano dalla maggioranza.

"Ci fa piacere perché permette ai cittadini, una volta ancora, di valutare perfettamente quali siano le differenze tra gli esponenti della maggioranza e quelli della minoranza. Tra chi lavora al servizio dei cittadini silenziosamente con serietà e impegno e chi al contrario, si diletta esclusivamente a scrivere ogni giorno bizzarri comunicati stampa, per ritagliarsi un briciolo di visibilità mediatica - proseguono - A questi signori e ai loro comportamenti, alle ultime elezioni, gli albenganesi hanno in realtà già risposto al posto nostro. Le loro smargiassate e le loro sparate sensazionalistiche quotidiane, sono già state, infatti, bocciate dai cittadini i quali, con il loro voto, hanno per l’ennesima volta detto di non riporre alcuna fiducia in questi signori e nei loro metodi di fare politica e di non credere alle loro dichiarazioni strumentali e molto spesso prive addirittura di qualsiasi fondamento".

"Pur sicuri quindi che ormai non ve ne sia alcun bisogno, ma vista l’importanza e l’attenzione con cui noi consideriamo il tema del rapporto tra cittadinanza e istituzioni, suggeriamo comunque ai nostri concittadini di dare il giusto peso alle dichiarazioni di questi soggetti e di evitare le “bollenti” linee telefoniche della coppia Tomatis/Ciangherotti e di rivolgersi, qualora ne avessero bisogno, sempre ed esclusivamente ai canali ufficiali del Comune quali lo sportello del cittadino e l’ufficio protocollo, per segnalare qualsiasi necessità" - concludono - Non troveranno il clamore mediatico degli esponenti della minoranza, ma certamente una maggiore attenzione alle loro esigenze".