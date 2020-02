Coronavirus, 7 persone rientrate dalla Cina portate al San Martino per controlli

"Questa mattina sono state attivate a Genova le procedure di approfondimento per coronavirus, presso l’Ospedale San Martino, per un nucleo familiare composto da 7 persone, già sottoposto a sorveglianza attiva dallo scorso 16 febbraio". Cosi commenta con un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Intanto in Lombardia è stato riscontrato il primo caso di virus cinese in Italia: da quanto si apprende il 38enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno sarebbe in condizioni gravi" prosegue il governatore ligure.