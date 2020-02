Funivie, Lega: "Firmato ddl per sblocco di 4 milioni per la ristrutturazione infrastruttura e misure ad hoc per il comparto produttivo savonese"

"Grazie al nostro pressing, finalmente è in arrivo una legge ad hoc, richiesta da noi a gran voce e dal comparto produttivo savonese, per la ristrutturazione dell'infrastruttura di Funivie spa, fortemente danneggiata dal maltempo di novembre, e di supporto ai lavoratori. Dopo la brutta figura dell'emendamento zoppo e senza coperture presentato dalla maggioranza alla Camera, la legge ad hoc, che abbiamo sottoscritto e che porteremo in commissione in Senato, va nella direzione delle istanze di azienda, parti sociali e lavoratori, di cui ci siamo fatti interpreti. Con lo stanziamento di 4 milioni di euro, il Mit finalmente sblocca le risorse che chiedevamo da tempo".

Lo dichiarano i senatori liguri della Lega Francesco Bruzzone, Paolo Ripamonti e Stefania Pucciarelli, firmatari del ddl 1727.