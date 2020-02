Nuovo viadotto A6, Vaccarezza: "Si è chiuso un percorso assolutamente unico" (VIDEO)

"Oggi è un giorno importantissimo. La fine di un percorso assolutamente unico". Cosi commenta il consigliere regionale di "Cambiamo" Angelo Vaccarezza, presente questa mattina al taglio del nastro del nuovo viadotto "Madonna del Monte" lungo l'autostrada A6.

"Io quel giorno ero al casello di Albisola assieme al presidente Toti e stavamo partendo per un sopralluogo a Stella, duramente colpita dal maltempo. E' arrivata la notizia di questo dramma. I primi momenti sono stati peggiori perché si doveva verificare che non ci fossero vittime" commenta Vaccarezza.

"Da li in poi è partita una cosa unica nel nostro paese. Innanzitutto la capacita degli enti di mettersi attorno ad un tavolo e scrivere un protocollo. Ognuno ha preso il proprio carico di competenze in maniera immediata La prefettura è stata grandiosa. La fondazione Cima è stata fondamentale. E poi la velocità incredibile di tutti. In questo momento nel nostro paese si fa un grosso dibattito sui concessionari autostradali. Oggi devo anche dire in grande sincerità che esiste 'concessionario e concessionario'".

Nel corso dell'intervista, il consigliere Vaccarezza ha toccato anche il tema riguardata la viabilità a sostegno della piattaforma Maersk: "C'è tantissimo da fare. Oggi il presidente Toti ha sottolineato un aspetto fondamentale. Per la prima volta utilizzeremo fondi di Protezione civile per poter prevenire il rischio. Fino ad oggi, abbiamo sempre rincorso. Stavolta stiamo intervenendo in modo preventivo. Una parte di queste risorse ci consentiranno di intervenire anche nel nodo della piattaforma".

"Intorno a quel nodo passa il futuro dell'intera Liguria. Dobbiamo fare in modo che non si congestioni e il lavoro che stiamo facendo, riportando sul tavolo la 'Carcare Predosa, sarà fondamentale anche per questo" conclude Vaccarezza.