Savona, il Pd: "Aumenta l'imposta di soggiorno, ma non migliora la strategia turistica"

Economia del turismo a Savona. Il gruppo consiliare del Partito Democratico critica le scelte fatte: "Alla scelta operata da questa amministrazione, 3 anni fa, di inserire la tassa di soggiorno non è corrisposta una strategia della Città per il turismo una visione ampia, coerente e strategica. Anzi a fronte di un'entrata annuale di quasi 300mila euro i capitoli del turismo si sono sempre più ristretti contrariamente a quanto indicato dal patto per il turismo regionale deliberato nel2017 e di cui la nostra città fa parte. Il marketing territoriale resta nel cassetto, pura utopia e le azioni vengono condotte senza una visione (almeno) di medio periodo.

Il sito web turistico della città di Savona finanziato per ben 100 mila euro attraverso il Por ancora non è on line - la fine lavori era prevista per il 31 dicembre del 2018 - e stiamo parlando di uno strumento che dovrebbe nascere solo in seguito a una strategia chiara per la nostra città. Come spesso accade,partiamo dalla fine,dallo strumento anziché dalla testa.