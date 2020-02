Coronavirus: negativa la famiglia cinese a Genova (VIDEO)

Una famiglia cinese, composta da 5 persone, che si era sottoposta a isolamento fiduciario, è risultata negativa al Coronavirus dagli esami effettuati dall'Ospedale San Martino di Genova.

Mentre un ulteriore possibile paziente, cittadino proveniente da Hong Kong, è sotto osservazione all’Ospedale San Martino: presto arriveranno gli esiti delle analisi.

Invece “Riguardo al paziente conclamato di Codogno, in Lombardia – spiega il governatore Toti – che è stato in Tigullio l’1 e 2 febbraio, non costituisce per noi un pericolo: il periodo finestra è ormai terminato e non è stato segnalato dalla Asl 4 alcun soggetto a rischio. In Liguria non c’è alcuna emergenza conclamata cui dover fare fronte”.

Inoltre in Liguria “è stata attivata immediata la task force con esperti di Alisa, sempre in contatto col ministero della salute – continua l’assessora Viale -. Regione Liguria ha seguito scrupolosamente le indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, ma nello spirito di collaborazione ha richiesto di inserire il nostro documento per estendere le buone pratiche anche alle altre regioni. Inoltre saranno attivati corsi di formazione a Sanremo, La Spezia e Genova per il personale sanitario”.

Infine il primario di infettivologia del San Martino, Matteo Bassetti, ha ribadito la necessità di abbassare i toni:

Per seguire la conferenza stampa completa: