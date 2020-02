Sanità. Proroga ortopedia Albenga, vicepresidente Viale: "Garantita la continuità del servizio"

"La società Policlinico di Monza ha risposto positivamente alla richiesta di Regione Liguria di proroga del servizio di Ortopedia e Traumatologia nell'ospedale di Albenga per sei mesi a partire dal 23 febbraio prossimo”. Così la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale.

In merito alle critiche delle opposizioni, “non era necessario nessun 'piano B' – aggiunge Viale - in quanto questa è stata la naturale soluzione, a seguito della presentazione del ricorso, di cui abbiamo avuto ufficiale notifica 48 ore fa. Nella lettera inviata tempestivamente da Regione – conclude Viale – era stato richiesto di prorogare il servizio per assicurarne la continuità e di revocare la procedura di mobilità del personale per non disperdere le professionalità esistenti nella struttura”.